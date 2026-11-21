Τη 13η Τσβόλε υποδέχεται για τη 13η αγωνιστική της Eredivisie η 16η Τέλσταρ και τις δύο ομάδες χωρίζουν μόνο δύο βαθμοί. Στη Σκωτία, για τη 14η αγωνιστική της Πρέμιερ, η 9η Μάδεργουελ φιλοξενεί τη 2η και σούπερ φορμαρισμένη Ρέιντζερς.

Η Τέλσταρ αγνοεί τη νίκη στα 15 τελευταία κόντρα στην Τσβόλε, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (0-1-14).

Αήττητη στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος είναι η Τέλσταρ. Στο τελευταίο παιχνίδι της στην έδρα της Φορτούνα Σίταρντ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη με 4-2 επί της Ουτρέχτης, ενώ νωρίτερα είχε αποκλειστεί από την Άλμερε Σίτι (0-2) για το Κύπελλο Ολλανδίας. Έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς σε 12 αγωνιστικές, σημειώνοντας τουλάχιστον δύο γκολ στις 5 πιο πρόσφατες. Αποθεραπεύτηκε ο δεξιός μπακ Άλντερς. Πριν από τη διακοπή η Τσβόλε πήρε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Βίλεμ, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στην Eredivisie στους τέσσερις αγώνες. Όμως, η διοίκηση δεν κράτησε άλλο το υπηρεσιακό δίδυμο στον πάγκο και προσέλαβε την επόμενη μέρα τον 60χρονο Άλεξ Πάστοορ, ο οποίος κάνει σήμερα ντεμπούτο. Μακριά από το γήπεδό της αγνοεί τη νίκη εδώ και τέσσερα ματς, με δύο σερί ισοπαλίες με το ίδιο σκορ (1-1). Δέχτηκε γκολ στα 11/13 παιχνίδια της. Αμφότερες δείχνουν σκληροτράχηλες το τελευταίο διάστημα και η ισοπαλία συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Μία νίκη στις 9 τελευταίες αγωνιστικές μετράει η Μάδεργουελ, η οποία μετά από την περσινή 4η θέση και το πολύ καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε, επέστρεψε φέτος στη μετριότητα. Σκόραρε στους 9/10 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με αντίπαλο τη Ρέιντζερς. Απουσιάζουν ο μέσος Λόουρι (3 γκολ) και οι αμυντικοί Γουίλιαμς (1 γκολ), Κουτρουμπής. Η Ρέιντζερς βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο Σέλτικ, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν που θα δώσει την Τρίτη με την Αμπερντίν και θα είναι ο πρώτος από τους τρεις σερί εντός έδρας (απέναντι σε Φόλκερκ, Νταντί Γιουνάιτεντ οι άλλοι δύο). Έχει να ηττηθεί εδώ και 12 ματς για όλες τις διοργανώσεις (10 νίκες), ενώ στα τρία πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της πέτυχε από δύο γκολ. Σκόραρε και στα 29 τελευταία παιχνίδια της απέναντι στη «Γουέλ», εδώ δηλαδή και 9 χρόνια. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Ντέβλιν (μέσος) και Σάνκλαντ (επιθετικός, 3 γκολ).

Η Ρέιντζερς βρήκε δίχτυα στους 18/19 φετινούς αγώνες της. Οι 9/10 τελευταίες παρουσίες της στο «Φερ Παρκ» είχαν γκολ/γκολ, με τον συνδυασμό 2&G να φαντάζει πιθανός και στην αποψινή τους αναμέτρηση.

607. ΤΕΛΣΤΑΡ - ΤΣΒΟΛΕ Χ 3,70

608. ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2&G 2,85