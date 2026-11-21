Η ΑΕΚ νίκησε 5-0 με την Καλαμάτα για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2026-27 στο Προπονητικό Κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα.

Ο έλεγχος του αγώνα ήταν από την αρχή στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, κάτι που μετουσιώθηκε σε γκολ στο 19', όταν ο Δροσάκης πάσαρε στον Δημητρούλα και ο τελευταίος, με πλασέ, άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, ο Σαλαζάρ, μετά από με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια από τα αριστερά, έκανε την παράλληλη σέντρα στον Δροσάκη στη μικρή περιοχή της Καλαμάτας και αυτός με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53' ο Δροσάκης σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της αντίπαλης εστίας, αλλά στο 60' ήρθε το 3-0, με τον Ζορμπαλά να εκμεταλλεύεται την πάσα του Δροσάκη και να πλασάρει εύστοχα. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν σταμάτησε εκεί. Ο Δροσάκης κέρδισε πέναλτι στο 65' και το εκτέλεσε εύστοχα για το 4-0, ενώ το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ζορμπαλάς, εκτελώντας εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Ντάνος.

ΑΕΚ (Γιώργος Νάτσης): Κολέτσος, Μπαλής (68' Σταυρόπουλος), Σιδέρης, Παπαδογιωργάκης, Καραγιάννης (25' Παπαναγιώτου), Αναστασόπουλος (54' Μιχαλόπουλος), Ντάνος, Δημητρούλας (54' Μπαλάσκας), Σαλαζάρ, Σοφιανίδης (54' Ζορμπαλάς), Δροσάκης.

