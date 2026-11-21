Το PAOK Action προχώρησε σε μία ακόμα σπουδαία κίνηση, καθώς μέρος των εσόδων του αγώνα με την Κηφισιά θα διατεθεί στην 7χρονη Αντριάνα

Ο Δικέφαλος αποδεικνύει για μία ακόμα φορά το μότο «όλοι μαζί μπορούμε», καθώς μέρος των εσόδων του αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας (22/11 19:30) θα διατεθεί στην 7χρονη Αντριάνα.

Η νεαρή «μαχήτρια» της ζωής, διαγωνίστηκε με σάρκωμα του δεξιού άνω άκρου και πρόκειται να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο, που βρίσκεται στο εξωτερικό.

«Όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στην Αντριάνα και την οικογένειά της! «Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο!» , ήταν το μήνυμα του Δικεφάλου.