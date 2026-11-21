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Ο Αντρέα Τρινκιέρι κατέληξε στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη, αφήνοντας εκτός τον Ντόνατας Μοτιεγιούνας.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο PAOK Sports Arena, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να παίρνει τις οριστικές του αποφάσεις αναφορικά με την εξάδα των ξένων που θα δηλωθούν για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, οι έξι ξένοι που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι Γκρέι, Τάιρι, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ, με τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει εκτός τον Ντόνατας Μοτιεγιούνας.

Έτσι, ο Λιθουανός σέντερ δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια του Δικεφάλου στο ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους», με τον Τρινκιέρι να επιλέγει τη συγκεκριμένη εξάδα για τη μεγάλη αναμέτρηση.