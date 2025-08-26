Ντι Μάρτζιο: «Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο»

Μεταγραφικό σενάριο από την Ιταλία προκύπτει για τον ΠΑΟΚ, αφού σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Δικέφαλος ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της Τζένοα, Αλεσάντρο Βολιάκο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση στην ομάδα της Γένοβας για τον 26χρονο στόπερ, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη από την Κάλιαρι και την Πίζα.

Ο Ντι Μάρτζιο στο δημοσίευμά του αναφέρει ότι η Τζένοα θα πάρει την απόφασή της για τον Βολιάκο τις επόμενες ημέρες, με τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ελλάδα.

Ο Βολιάκο την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στο πρώτο μισό με την Τζένοα μετρώντας 14 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ στο δεύτερο μισό, έπαιξε ως δανεικός στην Πάρμα, καταγράφοντας 10 συμμετοχές.

O Boλιάκο είναι διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, ενώ έχει εκπαιδευτεί και στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Έχει ύψος 1.86 και στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Πάντοβα, Πορντενόνε, Τζένοα, Μπενεβέντο και Πάρμα.