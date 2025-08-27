Μετακομίζει στην Αλμερία ο Τάλις που απασχόλησε τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Ρομάνο (pic)

Στην Αλμερία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάλις, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό.

Ο νεαρός επιθετικός από την Βραζιλία αναμένεται να γίνει άμεσα κάτοικος Ισπανίας για λογαριασμό της Αλμερίας.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τάλις αναμένεται να στοιχίσει έξι εκατομμύρια ευρώ στους Ισπανούς με την Παλμέιρας να «καρπώνεται» αυτό το ποσό, ενώ θα έχει και 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, για έναν ποδοσφαιριστή που «έπαιξε» έντονα το προηγούμενο διάστημα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με την περίπτωση του όμως να μην προχωράει.