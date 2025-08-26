Τα περιθώρια του Παναθηναϊκού για ενίσχυση, ο φευγάτος προπονητής, τι θα κρίνει του Ντέσερς. Σηκώνουν κύμα οι Φήμες.

*Την ώρα που βρισκόταν στα γραφεία της Τούμπας και ο κόσμος περίμενε τον Χρήστο Ζαφείρη να κατέβει για μία αναμνηστική φωτογραφία, ο 22χρονος αντιλαμβανόμενος την τρέλα των φίλων του ΠΑΟΚ φρόντιζε να ανοίγει διαρκώς τα παράθυρα για να παίρνει εικόνα από το τι γίνεται κάτω. Όσο κι αν τον είχαν... βομβαρδίσει με μηνύματα αγάπης, δεν περίμενε αυτό που συνάντησε αεροδρόμιο, Μακεδονία Παλλάς, Τούμπα. Δεν μπορούσε να πιστέψει την τρέλα για εκείνον… (SDNA)

*Για μία ακόμη κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κώστας Φορτούνης δεν είναι στη λίστα των διεθνών. Η κουβέντα που είχε γίνει ανάμεσα στον ομοσπονδιακό τεχνικό και στον άσο της Αλ Καλίτζ όταν ανέλαβε ο Γιοβάνοβιτς είναι πλέον προφανές ότι είχε αρνητική κατάληξη, παρά το καλό κλίμα. Και είναι επίσης προφανές ότι η απόφαση του χαρισματικού άσου να σταματήσει από την Εθνική είναι οριστική και μάλλον αμετάκλητη. (ΦΩΣ)

*Ο Ρούμπεν Βέζο παραμένει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την αντιμετώπισή του από τον Μεντιλίμπαρ. Δεν υπολογίζεται από τον Βάσκο και βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας για να συνεχίσει την καριέρα του. Ακόμα, πάντως, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για το μέλλον του Πορτογάλου αμυντικού. Φήμες και δημοσιεύματα προκύπτουν για τον Βέζο, αλλά μέχρι εκεί. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και οι Τούρκοι είναι αυτοί τον έχουν στα υπόψη τους, αφού και πέρυσι έπαιξε στην Εγιούπσπορ. (ΦΩΣ)

*Λίγες είναι πλέον οι μέρες που έχουν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να κλείσουν τα μεταγραφικά τους θέματα. Η προθεσμία που έχουν οι «πράσινοι» από την UEFA για να δηλώσουν την τελική τους λίστα για τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις εκπνέει τα μεσάνυχτα της 2ας Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το «τριφύλλι» θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις για να έχουν τη δυνατότητα τα νέα αποκτήματα να συμμετάσχουν στην Ευρώπη. (SPORTDAY)

*Ο Ντέσερς παραμένει στο κάδρο για την ΑΕΚ, αλλά όλα θα κριθούν από την πρόκριση και τα λεφτά. (SPORTDAY)

*Παραμένει ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή Έλληνα παίκτη που αγωνίζεται στο εξωτερικό. Όσο φτάνουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, αλλά τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί. (LIVE SPORT)

*Ποιος σουπερλιγκάτος προπονητής θα κουνήσει πρώτος μαντήλι στην εκκίνηση της τρέχουσας σεζόν; Ο πρώτος υποψήφιος βρίσκεται ήδη στη… σέντρα; (ΩΡΑ)