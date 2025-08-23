Ο Γιαζίτσι με οβίδα στο 93’ λύτρωσε τον Ολυμπιακό που ήταν ακίνδυνος, φλέρταρε με τη γκέλα αλλά ο Τούρκος τον λύτρωσε για να έρθει το κερασάκι του Ελ Κααμπί σε… νεκρό χρόνο για το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ολυμπιακός έφτασε μία... ανάσα από την γκέλα κόντρα στον ASTERA AKTOR, αλλά το τρομερό σουτ του Γιαζίτσι και το τέρμα του Ελ Κααμπί στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισαν τη νίκη στους νταμπλούχους Ελλάδας που ξεκίνησαν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Η πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης ανήκε στους Αρκάδες στο 7ο λεπτό, με τον Καλτσά να πιάνει το δυνατό βολέ από τα δεξιά και τον Τζολάκη να αποκρούει με υπερένταση. Οι ερυθρόλευκοι κυκλοφορούσαν καλά τη μπάλα και ήλεγχαν τον ρυθμό της αναμέτρησης. Στο 19' το μακρινό σουτ του Ντάνι Γκαρθία, κόντραρε στον Σίπτσιτς και έφυγε κόρνερ. Τρία λεπτά μετά οι γηπεδούχοι συνεργάστηκαν ωραία και ο Πνευμονίδης σέντραρε από τα αριστερά με τον Ελ Κααμπί να πιάνει την κεφαλιά που έφυγε ψηλά άουτ. Ο Ολυμπιακός όσο περνούσε η ώρα ανέβαζε ακόμη περισσότερο την απόδοση του και στο 28' ο Ροντινέι έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά η προσπάθεια του κατέληξε άουτ. Στο 35' και δυο λεπτά μετά, ο Κοστίνια σπατάλησε διπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μονίμως στην επίθεση και στο 38' έφτασε μία... ανάσα από το 1-0, αλλά ο Ροντινέι αστόχησε εξ επαφής. Mέχρι το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί, να βγάζει πολλές σέντρες στην αντίπαλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να βρίσκει γκολ και τον ASTERA AKTOR να αμύνεται μαζικά.

Τρία λεπτά μετά την επανέναρξη του δευτέρου μέρους ο Καλτσάς έπιασε το αδύναμο σουτ για τον ASTERA AKTOR με τον Τζολάκη να μπλοκάρει εύκολα τη μπάλα. Στο 52' ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με τον Ελ Κααμπί, αλλά το τέρμα του Μαροκινού στράικερ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ. Ένα λεπτό αργότερα ο Τσικίνιο σούταρε από το σημείο του πέναλτι, μετά την πάσα του Κοστίνια, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε άουτ. Ο Εμμανουηλίδης στο 59' έκανε την επέλαση του και σούταρε από μακρινή απόσταση, με τον Τζολάκη να στέλνει με υπερένταση τη μπάλα σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός ήταν συνεχώς στην επίθεση και έπαιζε στο μισό τους Αρκάδες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διασπάσει την άμυνα του. Στο 73' ο Τσικίνιο σημάδεψε το δοκάρι του Τσιντώτα, ενώ τρία λεπτά μετά η κεφαλιά του Ελ Κααμπί πέρασε ψηλά άουτ. Στο 82΄ ο Τσιντώτας πρόλαβε τον Ελ Κααμπί στο μεταξύ τους τετ α τετ, ενώ ένα λεπτό μετά το δυνατό σουτ του Μουζακίτη έφυγε λίγο άουτ. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι με έναν τρομερό «κεραυνό» στο 90+3΄ κατάφερε να «λυτρώσει» τον Ολυμπιακό, ενώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελ Κααμπί σκόραρε για το τελικό 2-0 των νταμπλούχων Ελλάδας.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα (81΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62' Zέλσον), Έσε (74΄ Νασιμέντο), Γκαρθία (62΄ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Πνευμονίδης (81΄ Γιαζίτσι), Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του ASTERAS AKTOR: Τσιντώτας, Άλχο, Καστάνο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς (85΄ Χαραλαμπόγλου), Μπαρτόλο (68΄ Κετού), Εμμανουηλίδης (68΄ Μουνιόθ), Μακέντα (85΄ Γκιοακίνι).