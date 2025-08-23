«Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ταλίς στον Ολυμπιακό»

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ταλίς της Παλμέιρας είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Συνεχή είναι τα δημοσιεύματα για τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού και στη Βραζιλία αναφέρουν πως είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της η μεταγραφή του Ταλίς της Παλμέιρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την βραζιλιάνικη ομάδα για το 20χρονο φορ, ενώ στα υπόψη βρίσκεται και ο 19χρονος στόπερ Λουίς Μπενεντέτι.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ge, οι Πειραιώτες έχουν προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ και 25% ποσοστό μεταπώλησης στην Παλμέιρας για τον Τάλις, με τους Βραζιλιάνους να εκτιμούν πως η μεταγραφή πρόκειται να ολοκληρωθεί. Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως η Παλμέιρας δεν σκοπεύει να αποχωριστεί άλλους ποδοσφαιριστές της, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την περίπτωση του Μπενεντέτι.

Η Παλμέιρας έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου για να καθορίσει τις κινήσεις στην αγορά και διαπραγματεύεται την αποχώρηση του Τάλις στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα, έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, διατηρώντας το 25% μιας μελλοντικής πώλησης.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Εάν οι διαπραγματεύσεις με τους Έλληνες δεν ευοδωθούν, ο Τάλις θα παραμείνει στην ομάδα και το διοικητικό συμβούλιο δεν σκοπεύει να προβεί σε περαιτέρω πωλήσεις μέχρι το τέλος της σεζόν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.