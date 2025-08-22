Επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία για τον Λούκας Μπογέ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλαβές, μετά από ένα διετές πέρασμα στην Γρανάδα. Οι Βάσκοι θα αποτελέσουν τον τέταρτο ισπανικό προορισμό για τον 29χρονο Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος την σεζόν 2018-19 πέρασε από την ΑΕΚ, χωρίς να μπορέσει να κάνει την διαφορά. Ο Μπογέ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Βάσκους, σε μία μεταγραφή που κόστισε 5,8 εκατομμύρια ευρώ!
Στην Αλαβές πρώην παίκτης της ΑΕΚ
