Στρακόσα: «Δείξαμε περισσότερο σεβασμό από ό,τι έπρεπε στην Αντερλεχτ»

Ο Θωμάς Στρακόσα μετά το ισόπαλο 1-1 της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, σημείωσε ότι οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης σεβάστηκαν τους Βέλγους περισσότερο από όσο έπρεπε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δείξαμε πολύ περισσότερο σεβασμό απ’ ότι θα έπρεπε στην Άντερλεχτ, ξέρουμε ότι τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι πολύ πιο δύσκολα από τα προηγούμενα χρόνια, είμαστε στα playoff, τα λάθη στοιχίζουν, οπότε στο επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και με περισσότερη αυτοπεποίθηση.



Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο για ένα εικοσάλεπτο ένιωσα ότι ήμασταν καλύτεροι. Η καλύτερή μας εικόνα είναι ακόμα δύσκολο να έρθει, γιατί είμαστε ακόμα ενάμιση-δυο μήνες με τον προπονητή, οπότε αυτά που ζητάει δεν βγαίνουν αυτόματα. Πιστεύω σιγά-σιγά να βγουν γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να παίξουμε Ευρώπη. Μας στοίχισε πέρυσι που δεν τα καταφέραμε.



Ήμουν μόλις ένα χρόνο με τον προηγούμενο προπονητή, ενώ κάποια άλλα παιδιά ήταν τρία χρόνια. Κάποιες συνήθειες δεν είναι εύκολο να φύγουν, πιστεύω, όμως, μέχρι τον Νοέμβριο ότι όλα θα είναι πολύ καλύτερα, οι παίκτες θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, οπότε αυτό που εύχομαι είναι να προκριθούμε σε League Phase».