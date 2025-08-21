Ατρόμητος: Νοκ άουτ για την πρεμιέρα ο Τσιλούλης - Φόβοι για ζημιά

Ο άσος της ομάδας του Περιστερίου τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης.

Μία απουσία μετράει ο Λεωνίδας Βόκολος για την πρεμιέρα του Ατρόμητου στη Σούπερ Λίγκα, το Σάββατο 23/8 κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Σωτήρης Τσιλούλης τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης 20/8 και χάνει τον αγώνα στο Αγρίνιο με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα, να είναι αρκετά ανησυχητικές ως προς το μέγεθος της ζημιάς.

Ο παίκτης του Ατρόμητου θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία που θα δείξει με ακρίβεια το πρόβλημα, ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν πιθανότητες να αποφευχθούν τα χειρότερα, όχι όμως και ένα σημαντικό διάστημα απουσίας.