Στις Βρυξέλλες για τις βάσεις πρόκρισης η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, για τον πρώτο αγώνα των play off του Conference League.

Ο δρόμος της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League περνάει από τις Βρυξέλλες, εκεί που απόψε (21:00, Cosmote Sport 2, SDNA) αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ, στον πρώτο αγώνα για τα play off. Η Ένωση δεν έχει καλή παράδοση με τους Βέλγους, τους οποίους δεν έχει νικήσει ποτέ, σε έξι αναμετρήσεις (τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες).

Παράλληλα, η ομάδα του Μπέσνικ Χάσι έχει καλύτερο ρυθμό, καθώς έχει παίξει ήδη οκτώ επίσημα παιχνίδια, με την ΑΕΚ να έχει τα μισά. Ωστόσο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είναι αποφασισμένοι να κάνουν την υπέρβαση και να βρεθούν στη φάση των ομίλων της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Απώλεια για τον Σέρβο τεχνικό αποτελεί ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος είναι τραυματίας, με τον Αργεντινό να είναι φέτος από τους πιο πολύτιμους μέσους στον ρόμβο που παίζει η ομάδα. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει επιθετικά.

Αγωνιστικά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Άντερλεχτ, με τον βασικό της στόπερ Γιαν Κάρλο Σίμιτς να τίθεται νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Σαρντέλα, Καμαρά, Ντιεγκρέφ, Εντιαγέ, ο τελευταίος λόγω του τραγικού θανάτου του αδελφού του.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άντερλεχτ: Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον, Κατ, Λανσανά, Φερσάρεν, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Ζίνι, Πιερό.