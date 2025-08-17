«Γιατί δεν έπαιξε ο Ζαφείρης;» - Η απορία των φίλων της Σλάβια και ο ΠΑΟΚ!

Οι φίλοι της Σλάβια Πράγας εξέφρασαν μέσα από τα social media τον προβληματισμό τους για την μη συμμετοχή του Χρήστου Ζαφείρη στο ματς με την Γιάμπλονετς, γνωρίζοντας φυσικά και οι ίδιοι πως ο ποδοσφαιριστής θέλει πολύ την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ!

Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτέλεσε το μεγάλο θέμα συζήτησης στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με τη Γιάμπλονετς (1-1), καθώς ο 22χρονος μέσος δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό.

Η απουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή σε μία τόσο απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση ξένισε τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους. Στα social media μάλιστα εκφράστηκαν έντονα παράπονα, αφού αρκετοί θεωρούν τον Ζαφείρη τον κορυφαίο παίκτη της Σλάβια και περίμεναν πως θα ήταν εκείνος που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.

Πίσω από τη μη χρησιμοποίησή του, ωστόσο, υπάρχει μια πιο σύνθετη εξήγηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ζαφείρης είχε συνομιλία με τον προπονητή του, Γίντριχ Τρπσόφσκι, στην οποία εξέφρασε ξεκάθαρα ότι το μυαλό του είναι στραμμένο στη Θεσσαλονίκη και στο μέλλον της καριέρας του, αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης.

Ο Τσέχος τεχνικός σεβάστηκε την απόφασή του και επέλεξε να μην τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το ματς, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαίωσε και με τις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η στάση αυτή του Τρπσόφσκι, παρότι απολύτως κατανοητή από πλευράς προπονητικής διαχείρισης, δεν έγινε αποδεκτή με την ίδια ψυχραιμία από τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος εξέφρασε μέσα από τα social media την δυσαρέσκεια του:

Κάποια από αυτά:

«Σύμφωνα με τις δηλώσεις, φαίνεται ότι θέλει να βγει ο Ζαφείρης και δεν θέλουμε να τον αφήσουμε να φύγει. Αυτό δεν θα ωφελήσει…»

«Με τέτοια εμφάνιση δεν έχουμε καμία πιθανότητα για τίτλο ή για επιτυχία στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ζαφείρης δεν αγωνίστηκε καθόλου, άρα φεύγει ε;»

«Γιατί δεν έπαιξαν οι Ζαφείρης, Σαντιλέκ, Χασιόκα;»

«Ο Ζαφείρης απ’ όσο ξέρω κόστισε ακριβά για να παραμείνει στη Σλάβια μετά τη σεζόν. Γράφτηκαν πολλά γι’ αυτό θέλει να φύγει. Έμεινε και πολύ, πέρα από κάθε προσδοκία» .

«Ο Ζαφείρης στον πάγκο. Δεν το καταλαβαίνω».

«Ήμασταν τόσο καλοί που αποκοιμήθηκα. Ξέρει κανείς γιατί δεν έπαιξε ο Ζαφείρης;»

«90 λεπτά τρόμου και απελπισίας. Αν αφήσουμε τον Ζαφείρη να φύγει, την πατήσαμε».

«Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί ο Ζαφείρης δεν μπήκε ούτε ως αλλαγή; Ο Τρπισόφσκι χτυπάει το στήθος του, πώς δεν παίζει ούτε λεπτό μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στο προηγούμενο ματς;»

«Ακατανόητο να αφήνεις στον πάγκο τους Χασιόκα και Ζαφείρη».

«Ο Ζαφείρης δεν έπαιξε σήμερα επειδή “σίγουρα δεν τον πουλάμε;”»