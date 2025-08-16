Μήνυμα ελήφθη: Δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής ο Ζαφείρης στην ισοπαλία της Σλάβια

Ο Έλληνας χαφ έχοντας το μυαλό του στον ΠΑΟΚ και στην Θεσσαλονίκη, ζήτησε να μην αγωνιστεί και ο Γίντριχ Τριπσόφσκι σεβάστηκε την απόφαση του ποδοσφαιριστή του.

Ένα ακόμη επεισόδιο προστέθηκε στο σίριαλ της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη, αφού ο 22χρονος χαφ ασκεί έντονες πιέσεις στην Σλάβια Πράγας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και το μήνυμα ελήφθη για την διοίκηση των Τσέχων στην αναμέτρηση με την Γιάμπλονετς.

Ο Ζαφείρης ξεκαθάρισε στον προπονητή του ότι το μυαλό του βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και ο Γίντριχ Τριπσόφσκι δεν τον συμπεριέλαβε στα πλάνα, αφού δεν αγωνίστηκε καθόλου, ακόμη κι όταν στράβωσε το ματς για την Σλάβια, που γλίτωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις (1-1).

Πλέον σε Θεσσαλονίκη και Πράγα περιμένουν να «τρέξουν» οι εξελίξεις, με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ως σύμμαχο τον Ζαφείρη, να πιέζουν την πλευρά της Σλάβια, για να αποδεχθεί τη «μυθική» πρόταση του Δικεφάλου, που θέλει να ρίξει την «βόμβα» του καλοκαιριού με την απόκτηση του 22χρονου χαφ.

Για την ιστορία, η Γιάμπλονετς προηγήθηκε στο 29ο λεπτό, με τον Χραμόστα να βάζει σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους, που κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους μέχρι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως ο Ντούντερα «γλίτωσε» την Σλάβια από το κάζο ισοφαρίζοντας σε 1-1.