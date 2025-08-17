Ραγδαίες εξελίξεις: Ομολογία Τρπισόφσκι για Ζαφείρη και ΠΑΟΚ!

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην Τσεχία, με τον προπονητή της Σλάβια να παραδέχεται ανοιχτά πως η απουσία του Χρήστου Ζαφείρη από την ενδεκάδα σχετίζεται με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως ο παίκτης δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για να αγωνιστεί!

Με την απόφαση να τεθεί εκτός «μάχης» κόντρα στην Γιάμπλονετς, ο Χρήστος Ζαφείρης έδειξε ξεκάθαρα πως το μυαλό του είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και η πίεση προς τη Σλάβια κορυφώνεται!

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο 22χρονος δεν κατέγραψε λεπτό συμμετοχής και φυσικά ο προπονητής της ομάδας ρωτήθηκε για την απουσία του, σε ένα ματς που η Σλάβια έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε!

Ο Τσέχος τεχνικός αποκάλυψε πως είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Ζαφείρη πριν από το ματς, ενώ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τον προετοίμαζε ως βασικό. Η ανατροπή σχεδίων έχει να κάνει με το ασφυκτικό πρέσινγκ του ΠΑΟΚ αλλά και του ποδοσφαιριστή που έχει κάνει σαφές πως επιθυμεί να αποχωρήσει με προορισμό την Ελλάδα.

Παρά την απουσία του όμως, ο Τρπισόφσκι εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Ζαφείρης θα είναι έτοιμος και διαθέσιμος για την επόμενη αγωνιστική του τσεχικού πρωταθλήματος, δίνοντας συνέχεια στο... θρίλερ!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής της Σλάβια Πράγας για το θέμα του Χρήστου Ζαφείρη:

-Για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Ζαφείρης;

«Ο Ζάφι δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για τον αγώνα. Είναι δίκαιο και σωστό να το λέει αυτό. Έχουμε τους παίκτες, τους χρειαζόμαστε 100% έτοιμους για τον αγώνα. Είναι καλύτερο να το λέει αυτό παρά η απόδοσή του να μην είναι 100%».

- Σχετίζεται με την αποχώρησή του το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμος ψυχικά;

«Φυσικά και είναι. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι εδώ. Συμφώνησε σε κάτι με τον σύλλογο το καλοκαίρι. Έρχεται το Champions League και πιστεύω ότι θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα και θα είναι σε άριστη φόρμα για τον επόμενο αγώνα».

- Άρα ο σύλλογος του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα φύγει;

«Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ ποιου. Το συζητήσαμε μόνο για λίγο μαζί πριν από τον αγώνα. Ήταν στην αρχική ενδεκάδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα υπέροχο φθινόπωρο μπροστά του. Τον χρειαζόμαστε».