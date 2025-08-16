ΠΑΟΚ: Εκτός ενδεκάδας ο Ζαφείρης – Η πίεση κορυφώνεται, το μυαλό του στη Θεσσαλονίκη!

Με την απόφαση αυτή να τεθεί εκτός «μάχης» κόντρα στην Γιάμπλονετς, ο Χρήστος Ζαφείρης δείχνει ξεκάθαρα πως το μυαλό του είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και η πίεση προς τη Σλάβια κορυφώνεται!

Η απόφαση του Γίντριχ Τρπσόφσκι να αφήσει τον Χρήστο Ζαφείρη εκτός αρχικής ενδεκάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς (21:00) έρχεται να δυναμιτίσει το ήδη φορτισμένο σκηνικό γύρω από το μέλλον του διεθνούς μέσου. Ο 23χρονος χαφ δείχνει με κάθε τρόπο πως το μυαλό του είναι στη Θεσσαλονίκη και η επιθυμία του να ντυθεί στα ασπρόμαυρα είναι πλέον κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη.

Το τελευταίο 24ωρο είχε διαρρεύσει πως ο Ζαφείρης ζήτησε από τον προπονητή του, Γίντριχ Τρπσόφσκι, να μείνει εκτός, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση της αρχικής σύνθεσης. Ο Έλληνας μέσος βρίσκεται στον πάγκο, στέλνοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο το μήνυμα προς τη διοίκηση της Σλάβια ότι θέλει να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Η πίεση από όλες τις πλευρές έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Ο Δικέφαλος πιέζει θεσμικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πιέζει με τη στάση του, ενώ και το περιβάλλον της Σλάβια αντιλαμβάνεται πως δύσκολα θα κρατήσει έναν παίκτη που έχει πάρει την απόφασή του.

Η υπόθεση του Ζαφείρη έχει μετατραπεί σε μεταγραφικό θρίλερ με φόντο την Τούμπα, εκεί όπου τον περιμένουν να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στη μεσαία γραμμή της νέας σεζόν.