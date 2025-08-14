Φιλική δοκιμασία με τη Νάπολι ο Ολυμπιακός

Δυνατό φιλικό τεστ δίνει σήμερα στην Ιταλία ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Νάπολι.

Δοκιμασία επιπέδου… Champions League έχει σήμερα (19:30, Cosmote Sport 3) ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη γειτονική χώρα για τα τελευταία δυνατά φιλικά και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει τις τελευταίες του δοκιμές ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην πόλη Ισέρνια και στο ανακαινισμένο στάδιό της ονόματι «Lancellotta», με τον Ολυμπιακό να μετρά δυνάμεις απέναντι σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα, ενόψει της συμμετοχής του στη League Phase του φετινού Champions League.

Μέχρι τώρα, οι Πειραιώτες έχουν δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο στα φιλικά, με καλές εμφανίσεις και νίκες. Ομως στην Ιταλία τα τεστ θα είναι πιο δυνατά, καθώς μετά τη Νάπολι, θα αντιμετωπίσουν και την Ίντερ το Σάββατο.

Εκτός πλάνων του Βάσκου τεχνικού για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ο τραυματίας Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έμεινε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.