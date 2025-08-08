Οι ερυθρόλευκοι πήραν ακόμη μια νίκη, αυτή την φορά εναντίον της Αλ Ταάβον με πρωταγωνιστές τους Πνευμονίδη και Στρεφέτσα.

Από νωρίς οι ερυθρόλευκοι μπήκαν με το γνωστό τους pressing στο παιχνίδι και έψαξαν το γρήγορο γκολ, το οποίο και ήρθε από τα πόδια του 19χρονου Πνευμονίδη στο 10'.

Ο Ρόντινει έκανε εξαιρετική σέντρα και με πολύ όμορφη κοντινή προβολή ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού έδωσε το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ συνέχισαν να έχουν την κατοχή και την πρωτοβουλία στην μπάλα, ψάχνοντας ένα δεύτερο τέρμα, την στιγμή που η αντίπαλη ομάδα δεν μπορούσε να γίνει καθόλου απειλητική.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν απανωτές ευκαιρίες για γκολ με κύριους πρωταγωνιστές Πιρόλα, Πνευμονίδη και Στρεφέτσα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίχτυα για δεύτερη φορά στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0 υπέρ τους.

Από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να βρει το δίχτυα, με τον Στρεφέτσα να βάζει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Η μπάλα έφτασε στα πόδια του μετά από το σουτ του Πνευμονίδη που βρήκε δοκάρι, αλλά ο Βραζιλιάνος στο ριμπάουντ κατάφερε να την στείλει μέσα στην εστία.

Ωστόσο η Αλ Ταάβον στο 51' μείωσε σε 2-1, με ένα σουτ του Μαρτίνες από κοντινή απόσταση.

Ο Ολυμπιακός έψαξε αμέσως να βρει ένα τρίτο γκολ, όμως η μπάλα δεν έκανε το χατίρι στον Λιατσικούρα.

Στον ίδιο ρυθμό συνέχισε το σύνολο του Μεντιλίμπαρ, όμως δεν είχε την τύχη να φτάσει σε τρίτο γκολ εάν και είχε βάλει πολύ δύσκολα στην αντίπαλη ομάδα.

Ο αγώνας έληξε με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 2-1 εναντίον της Αλ Ταάβον, με τους Πνευμονίδη και Στρεφέτσα να είναι οι πρωταγωνιστές.