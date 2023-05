Σάμαρης: «Υπάρχει έλλειψη σεβασμού στην Ελλάδα, δεν θα επέστρεφα για να παίξω ξανά»

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου αναφέρθηκε στην θητεία του στα γήπεδα της Ιβηρικής, έδωσε ορισμένες συντεταγμένες για το μέλλον του το οποίο ξεκαθάρισε ότι δεν φαντάζεται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ανδρέας Σάμαρης:

Για την επιστροφή στην Πορτογαλία:

«Οι άνθρωποι της Ρίο Άβε προσέγγισαν τον μάνατζέρ μου. Από εκεί άρχισα να σκέφτομαι την κατάσταση. Όλοι με προσέγγισαν υποδειγματικά, μου άρεσε πολύ το πλάνο που μου παρουσίασε ο προπονητής. Δεν είχα πολλά να σκεφτώ γιατί μου άρεσαν τόσο πολύ αυτά που άκουσα. Η μόνη μου δυσκολία ήταν η οικογένειά μου και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μου. Είχα μια συζήτηση μαζί τους και από εκεί ήταν εύκολο να αποφασίσω. στα χρόνια που ήμουν στην Πορτογαλία, η Ρίο Άβε ήταν πάντα, στα μάτια μου, ένας σύλλογος που αγωνιζόταν για την Ευρώπη. Ακόμα και τη χρονιά που έπεσε, ήταν πολύ κοντά στον αποκλεισμό της Μίλαν από την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επιπλέον, ο τρόπος που με αντιμετώπιζαν πάντα οι Πορτογάλοι, η σχέση με τη χώρα και η άνεση που έχω εδώ, ήταν κορυφαίοι λόγοι για να επιστρέψω».

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον λόγο που η Ελλάδα δεν εξάγει ποδοσφαιριστές:

«Δεν εκμεταλλευτήκαμε τo Euro 2004. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τίποτα. Συνεχίζουμε να είμαστε μια χώρα που δεν εκτοξεύει Έλληνες παίκτες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Στις μέρες μας ο Πορτογάλος θεωρείται, στην Ευρώπη, καλός παίκτης, με καλές αγωνιστικές αρχές και εξελιγμένος τακτικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά πας στο εξωτερικό και δεν ξεκινάς από το μηδέν, έχεις ήδη καλά θεμέλια.

Βλέπω πολλούς Πορτογάλους παίκτες να ξεχωρίζουν σε αυτά τα πρωταθλήματα και, αυτή τη στιγμή, οι πορτογαλικοί σύλλογοι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν αυτόν τον δρόμο. Είναι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθούν οι σύλλογοι επενδύοντας ακόμη περισσότερο σε εγκαταστάσεις και προπονήσεις.»

Για την Μπενφίκα και την αποχώρηση του:

«Οι πορτογαλικοί σύλλογοι βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου σε πωλήσεις παικτών, κάτι που είναι σημάδι ότι λειτουργούν καλά. Μου μένει θετικό πρόσημο από την παρουσία μου στην Μπενφίκα και η αποχώρηση μου δεν μου το αλλάζει. Ο τότε προπονητής (Ζόρζε Ζέσους) επέλεξε άλλον παίκτη και ο προπονητής έχει την τελευταία απόφαση την οποία και πρέπει να σεβόμαστε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μου εξήγησε τους λόγους. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ή όχι, αλλά τελικά πρέπει να σεβαστούμε. Ολα ειναι καλά. Ο σύλλογος ήταν πάντα 100 τοις εκατό μαζί μου. Ήμουν ειλικρινής μαζί τους, ήταν και μαζί μου. Τίποτα δεν άλλαξε.»

Για το χειροκρότημα των οπαδών της Μπενφίκα:

«Ήταν σίγουρα το πιο δύσκολο παιχνίδι αυτής της σεζόν. Έλαβα πολλή υποστήριξη και στοργή, με γέμισε περηφάνια. Είναι η εικόνα του τι εννοούσα για αυτούς. Δεν καταλαβαίνω 100% τι πιστεύουν όλοι για μένα, αλλά αυτό ήταν ένα τεστ που με γέμισε περηφάνια.»

Για το μέλλον του και την Ελλάδα:

«Υπάρχουν πολλά που έρχονται στο ποδόσφαιρο που βοηθούν τη συνέπεια του παίκτη, την υγεία και την ευημερία του, που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και αυτό το κάνει να διαρκέσει περισσότερο. Σωματικά δεν έχω πρόβλημα με καρδιαγγειακά, αλλά το πρόβλημά μου είναι περισσότερο η ευκαιρία. Θέλω να γνωρίζω άλλες πραγματικότητες, αλλά πρέπει να είναι ένα έργο στο οποίο μπορώ να βοηθήσω και να νιώσω σημαντικός. Δεν θέλω απλώς να δουν το βιογραφικό μου και να με βάλουν εκεί».

Δεν έχω ακόμα 100% καθαρό κεφάλι για να σκεφτώ το μέλλον, γιατί τώρα μου λείπουν τα παιδιά μου και ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ελλάδα το καλοκαίρι και θα δούμε. Αλλά το όραμά μου είναι περισσότερο να γνωρίζω άλλες πραγματικότητες».

Θα έλεγε ότι δεν είναι η τελευταία του φορά στην Πορτογαλία;

«Ναι, θα έλεγα ναι. Στη χώρα μου... δεν ήθελα να δουλέψω.»

Oι διαφορές Ελλάδας και Πορτογαλίας:

«Η διαφορά Ελλάδας-Πορτογαλίας είναι ότι, εδώ, γίνεται ακόμα λόγος για ποδόσφαιρο και τακτική. Δεν επικεντρώνονται μόνο στη διαιτησία και το παρασκήνιο. Υπάρχει ένας μικρός σεβασμός στον αθλητισμό. Στη χώρα μου, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει».

🗣️ «𝑉𝑜𝑐𝑒̂𝑠 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑗𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎𝑚 𝑎 𝑣𝑒𝑟 𝑢𝑚 𝑗𝑜𝑔𝑜. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑚, 𝑛𝑎̃𝑜 𝑒́ 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚»



