Την επόμενη φορά που θα μιλήσει ο Ραζβάν

Αυτό που συνέβη στην Τρίπολη, έστω κι αν το πήραμε χαμπάρι με δυο μέρες καθυστέρηση δεν δικαιολογείται με τίποτα. Γράφει ο Κώστας Κεφαλογιάννης.

Επειδή έχω δει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν αποδίδω εύκολα πρόθεση σε διαιτητή για τα λάθη του, ακόμα και τα πιο μεγάλα. Θέλω να πω κάποτε στην Τρίπολη, σε ματς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, ο Ηλίας Σπάθας είχε παραδώσει ένα σεμινάριο κάκιστης διαιτησίας, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει αξεπέραστο.



Πάλι στην Τρίπολη, μόλις την περασμένη Δευτέρα, ο VAR Τζήλος φαίνεται ότι υπέπεσε σε καραμπινάτο λάθος. Γράφω «φαίνεται» διότι ειδικά για το οφσάιντ πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο στις φωτογραφίες όσο και στο βίντεο που ανέβασε ξανά η NOVA (μέχρι το μεσημέρι η επίμαχη φάση δεν υπήρχε στα highlight του παιχνιδιού) φαίνεται ότι ο Σίτο είναι καθαρά οφσάιντ όταν γίνεται το σουτ από το οποίο στη συνέχεια παίρνει το ριμπάουντ και σεντράρει για το 2-2 .

Όμως εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, ούτε διαθέτουμε τα εργαλεία να αποφανθούμε κατηγορηματικά. Ξέρετε ποιος είναι αρμόδιος και διαθέτει τα εργαλεία να αποφανθεί κατηγορηματικά; Ο VAR. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει. Ο κ. Τζήλος εν προκειμένω δεν ήλεγξε τη φάση καν. Και αυτό είναι καραμπινάτο λάθος από μόνο του!



Κάπως έτσι χάθηκαν δυο βαθμοί ο ΠΑΟΚ μπήκε εν νέου σε φάση εσωστρέφειας και γκρίνιας και η πίεση όλων των ΠΑΟΚτσήδων παραμένει στα ύψη τρεις μέρες τώρα. Γιατί; Επειδή κάποιος είχε μια δουλειά μόνο και δεν την έκανε. Όπως το θέτουν οι Αμερικάνοι «you had one job to do».



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθυστέρησε να καταλάβει τι συνέβη και αντέδρασε σήμερα. Εδώ που τα λέμε μικρή έως ουδεμία διαφορά θα είχε αν είχε βγάλει ανακοίνωση Δευτέρα ή το βράδυ της Κυριακής. Το ζήτημα ήταν να το δουν την ίδια στιγμή και να κάνουν χαμό. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ αυτό πρακτικά δεν μπορούσε να συμβεί. Οι παίκτες που συνήθως τα πιάνουν κάτι τέτοια, είχαν χάσει τα αυγά και καλάθια. Και ο διαιτητής, ο βοηθός, ο VAR και ο AVAR; Με μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης στον VAR όλοι πετούσαν αετό, μιας και πλησιάζει η Καθαρή Δευτέρα. Πράγμα απαράδεκτο αλλά και ακατανόητο, στα όρια του ύποπτου.



Σε βαθμό δηλαδή που στα social αναρωτήθηκα αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί την επίθεση που υπέστη ο Τζήλος, χωρίς μάλιστα να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, διαθέτει τελικά την ψυχική συγκρότηση για να σφυρίζει ματς αυτού του επιπέδου. Σκληρό, το ξέρω. Αλλά είναι μια σκέψη που έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό μετά από τέτοια παράλειψη εκ μέρους του.



Είπαμε δεν αποδίδω πρόθεση εύκολα. Και το παιχνίδι στην Τρίπολη σε ολόκληρη τη διάρκειά του δεν μου έδειξε διαιτητές με διάθεση να αδικήσουν τον ΠΑΟΚ. Επίσης, εκτιμώ την τακτική χαμηλών τόνων που κρατάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν, με εξαιρέσεις κατά βάση δικαιολογημένες (και εκτιμώ, παρεμπιπτόντως και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εμπλακεί στον χαρτοπόλεμο για τα δοκάρια στο Περιστέρι). Επιπλέον. έχω εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή μου με τις δηλώσεις Λουτσέσκου.



Πλην όμως με περιστατικά όπως το συγκεκριμένο, την επόμενη φορά που ο Ρουμάνος θα μιλήσει για όλα αυτά που μιλάει συνήθως, όσο σκληρή γλώσσα κι αν χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω αν θα έχω κουράγιο ή επιχείρημα να αντιτάξω.