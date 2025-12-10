Ποιες είναι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να συνεχίσει στο Champions League

Το Football Meets Data υπολογίζει τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να τερματίσει στην πρώτη 24άδα.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε χθες την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League και πλέον αναπτερώθηκαν οι ελπίδες του για πρόκριση στην πρώτη 24άδα. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειάζεται βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια, με Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο και με Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data υπολόγισε όλα τα σενάρια και έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 26η θέση της βαθμολογίας. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η πιθανότερη τελική συγκομιδή βαθμών είναι οι 8 βαθμοί, ακολουθούν οι 6, ενώ οι πολυπόθητοι 11 είναι στην προτελευταία θέση των πιθανών σεναρίων.

Οι πιθανοί βαθμοί του Ολυμπιακού

5 βαθμοί: 15,9%

6 βαθμοί: 20%

7 βαθμοί: 6,8%

8 βαθμοί 27,3%

9 βαθμοί: 17,7%

11 βαθμοί: 12,2%

Η θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός

Όσον αφορά τη θέση που θα πάρει μετά την ολοκλήρωση της League Phase, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που μπορεί να τους φέρει ακόμα και στη 16η θέση, αλλά έχει 0,1% ενώ η τελευταία θέση, δηλαδή η 24η, που δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση έχει 5,7%. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν η 26η και η 27η θέση, δηλαδή να μείνει εκτός συνέχειας.

Οι πιθανές θέσεις του Ολυμπιακού

16: 0,1

17: 0,3

18: 1

19: 2,5

20: 3,2

21: 2,9

22: 2,3

23: 3

24: 5,7

25: 8,2

26: 10,2

27: 10,8

28: 9,4

29: 8,3

30: 8,6

31: 9,5

32: 7,5

33: 4,5

34: 1,6

35: 0,2

Το καθοριστικό ερώτημα είναι αν ο Ολυμπιακός θα περάσει στην επόμενη φάση του Champions League, ωστόσο οι πιθανότητες δεν δείχνουν να είναι μαζί του. Και αυτό το Football Meets Data εκτιμά ότι κατά 78,8% θα αποκλειστεί.