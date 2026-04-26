Στον τελικό του Europe Trophy ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 της Πιαστ Όστρεζοβ από την Πολωνία στον ημιτελικό, έχοντας στη σύνθεσή τους τους Τάμας Λάκατος, Κιμ Ταεχιούν και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, με προπονητή τον Λευτέρη Μάκρα.
Στον τελικό θα βρουν απέναντί τους την ισπανική Όλοτ, η οποία προκρίθηκε επίσης με 3-1 απέναντι στη Ραντνίτσκι 1972 από τη Σερβία, που ήταν και η οικοδέσποινα του τουρνουά.
Η ροή του ημιτελικού Παναθηναϊκός – Πιαστ (3-1) διαμορφώθηκε ως εξής:
- Κιμ Ταεχιούν – Μίχαλ Μπανκόζ 3-0 (11-8, 11-9, 11-8)
- Τάμας Λάκατος – Άντονι Βιτκόβσκι 3-1 (9-11, 11-2, 11-8, 11-6)
- Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος – Άντριαν Σπιτσάλα 2-3 (11-9, 11-9, 7-11, 8-11, 4-6)
- Κιμ Ταεχιούν – Βιτκόβσκι 3-0 (11-9, 11-5, 13-11)