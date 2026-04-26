Στον τελικό του Europe Trophy ο Παναθηναϊκός!

Η ανδρική ομάδα πινγκ πονγκ του Παναθηναϊκού εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Europe Trophy και σήμερα στις 18:00 θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 της Πιαστ Όστρεζοβ από την Πολωνία στον ημιτελικό, έχοντας στη σύνθεσή τους τους Τάμας Λάκατος, Κιμ Ταεχιούν και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, με προπονητή τον Λευτέρη Μάκρα.

Στον τελικό θα βρουν απέναντί τους την ισπανική Όλοτ, η οποία προκρίθηκε επίσης με 3-1 απέναντι στη Ραντνίτσκι 1972 από τη Σερβία, που ήταν και η οικοδέσποινα του τουρνουά.

Η ροή του ημιτελικού Παναθηναϊκός – Πιαστ (3-1) διαμορφώθηκε ως εξής: