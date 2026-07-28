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Έπιασαν τα «βουντού»: Γι' αυτό πήγε στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν!

Μπάσκετ
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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι μέλος των Σίξερς και επίσημα και γι' αυτό υπάρχει ένας βασικός- και... με ολίγη καθυστέρηση- υπαίτιος.

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Έπιασαν τα «βουντού»: Γι' αυτό πήγε στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν!