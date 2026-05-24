Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο παρόντες στο ΟΑΚΑ (vid)

Οι Antetokounbros παρόντες στο ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό.

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο πήραν θέση στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Φυσικά ο Γιάννης, ο οποίος συνοδεύεται και από τη γυναίκα του, Μαράια, αποτέλεσε ξανά πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, που του ζητούσαν μία selfie ή ένα αυτόγραφο.