Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο παρόντες στο ΟΑΚΑ (vid)

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο πήραν θέση στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Φυσικά ο Γιάννης, ο οποίος συνοδεύεται και από τη γυναίκα του, Μαράια, αποτέλεσε ξανά πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, που του ζητούσαν μία selfie ή ένα αυτόγραφο.
🥶 That’s an event you don’t miss @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 are present!#F4GLORY pic.twitter.com/S4cdqot9Ub— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026