Ο Στέφανος Δέδας γύρισε στο σπίτι του και βρήκε μέσα... άλλη οικογένεια

Ένα απίστευτο περιστατικό περίμενε τον Στέφανο Δέδα κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ, μετά τον αποκλεισμό της Χάποελ Τελ - Αβίβ από την Ρεάλ στα play-off της Euroleague.

O βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη σύμφωνα με όσα αναφέρει το Ισραηλινό «Sport 5», επέστρεψε την Παρασκευή (08/05) στο διαμέρισμά του μετά από απουσία περίπου δύο μηνών και έμεινε έκπληκτος, καθώς όταν άνοιξε την πόρτα αντίκρισε μια οικογένεια να διαμένει κανονικά στον χώρο.

Λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως υπήρξαν άνθρωποι μέσα στον οργανισμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που προχώρησαν στην ενοικίαση διαμερισμάτων που ανήκαν σε μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων παικτών και ανθρώπων του τεχνικού επιτελείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική ενημέρωση προς όλες τις πλευρές.