MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

MVP του φετινού BCL ο Μπάρτλεϊ, στην καλύτερη πεντάδα με Γκρέι - Κορυφαίος προπονητής ο Σάκοτα (pics)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Έντονη ήταν η παρουσία της ΑΕΚ στα βραβεία των κορυφαίων του Basketball Champions League, καθώς MVP αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και μαζί με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι βρέθηκαν στην κορυφαία πεντάδα, ενώ καλύτερος προπονητής της σεζόν αναδείχτηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Το Basketball Champions League ανακοίνωσε σήμερα την καλύτερη πεντάδα της σεζόν στη διοργάνωση και αυτή είχε έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα.

Η ΑΕΚ είχε δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα και δεν είναι άλλοι από τους Φρανκ Μπάρτλεϊ και ΡάιΚουαν Γκρέι που την οδήγησαν στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μάλιστα αναδείχτηκε MVP της σεζόν!

Παράλληλα, κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο BCL αναδείχτηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα και όχι άδικα, καθώς καθοδηγεί μαεστρικά την ΑΕΚ φέτος. Η απονομή του βραβείου στον Σέρβο τεχνικό έγινε από τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Αναλυτικά η καλύτερη πεντάδα της σεζόν: Τζέρικ Χάρντινγκ (Ρίτας), Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), ΡάιΚουαν Γκρέι (ΑΕΚ), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη).

Αναλυτικά η δεύτερη καλύτερη πεντάδα: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη), Τζακ Κέιγιλ (Άλμπα), Κρις Ντουάρτε (Μάλαγα), Έρικ ΜακΚόλουμ (Γαλατάσαραϊ), Αρτούρας Γκουντάιτις (Ρίτας).

 

MVP του φετινού BCL ο Μπάρτλεϊ, στην καλύτερη πεντάδα με Γκρέι - Κορυφαίος προπονητής ο Σάκοτα (pics)