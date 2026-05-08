MVP του φετινού BCL ο Μπάρτλεϊ, στην καλύτερη πεντάδα με Γκρέι - Κορυφαίος προπονητής ο Σάκοτα (pics)

Το Basketball Champions League ανακοίνωσε σήμερα την καλύτερη πεντάδα της σεζόν στη διοργάνωση και αυτή είχε έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα.
Η ΑΕΚ είχε δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα και δεν είναι άλλοι από τους Φρανκ Μπάρτλεϊ και ΡάιΚουαν Γκρέι που την οδήγησαν στον τελικό της διοργάνωσης.
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μάλιστα αναδείχτηκε MVP της σεζόν!
Παράλληλα, κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο BCL αναδείχτηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα και όχι άδικα, καθώς καθοδηγεί μαεστρικά την ΑΕΚ φέτος. Η απονομή του βραβείου στον Σέρβο τεχνικό έγινε από τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
Αναλυτικά η καλύτερη πεντάδα της σεζόν: Τζέρικ Χάρντινγκ (Ρίτας), Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), ΡάιΚουαν Γκρέι (ΑΕΚ), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη).
Αναλυτικά η δεύτερη καλύτερη πεντάδα: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη), Τζακ Κέιγιλ (Άλμπα), Κρις Ντουάρτε (Μάλαγα), Έρικ ΜακΚόλουμ (Γαλατάσαραϊ), Αρτούρας Γκουντάιτις (Ρίτας).