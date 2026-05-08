MVP του φετινού BCL ο Μπάρτλεϊ, στην καλύτερη πεντάδα με Γκρέι - Κορυφαίος προπονητής ο Σάκοτα (pics)

Έντονη ήταν η παρουσία της ΑΕΚ στα βραβεία των κορυφαίων του Basketball Champions League, καθώς MVP αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και μαζί με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι βρέθηκαν στην κορυφαία πεντάδα, ενώ καλύτερος προπονητής της σεζόν αναδείχτηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Το Basketball Champions League ανακοίνωσε σήμερα την καλύτερη πεντάδα της σεζόν στη διοργάνωση και αυτή είχε έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα.

Η ΑΕΚ είχε δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα και δεν είναι άλλοι από τους Φρανκ Μπάρτλεϊ και ΡάιΚουαν Γκρέι που την οδήγησαν στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μάλιστα αναδείχτηκε MVP της σεζόν!

Frank Bartley is the #BasketballCL Season X 𝐌𝐕𝐏! 👑 pic.twitter.com/VQQuhlpUX9 — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2026

Παράλληλα, κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο BCL αναδείχτηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα και όχι άδικα, καθώς καθοδηγεί μαεστρικά την ΑΕΚ φέτος. Η απονομή του βραβείου στον Σέρβο τεχνικό έγινε από τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Mastermind behind the momentum: Dragan Sakota is the #BasketballCL Coach of the Season! 🧠 pic.twitter.com/WX27UbPNMS — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2026

Αναλυτικά η καλύτερη πεντάδα της σεζόν: Τζέρικ Χάρντινγκ (Ρίτας), Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), ΡάιΚουαν Γκρέι (ΑΕΚ), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη).

⭐⭐⭐⭐⭐ The five-star line-up that made this Season X-tra special: Your #BasketballCL 𝐀𝐥𝐥-𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐅𝐢𝐯𝐞! pic.twitter.com/NZetYUpvIF — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2026

Αναλυτικά η δεύτερη καλύτερη πεντάδα: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη), Τζακ Κέιγιλ (Άλμπα), Κρις Ντουάρτε (Μάλαγα), Έρικ ΜακΚόλουμ (Γαλατάσαραϊ), Αρτούρας Γκουντάιτις (Ρίτας).