Μοναδική επίδοση του Σμαρτ στα play-offs

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν ο X-factor στην σειρά των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς και πέτυχε κάτι μοναδικό στα play-offs.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν με 98-78 τους Ρόκετς μέσα στο Χιούστον, έκαναν το 4-2 στην σειρά και πήραν την πρόκριση. Τώρα έχουν μπροστά τους τους ημιτελικούς της Δύσης απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι «Λιμνάνθρωποι» με τον Λούκα Ντόντσιτς εκτός της σειρά χρειάζονταν κάποιον να κάνει το step-up και αυτό ακριβώς έκανε ο Μάρκους Σμαρτ. Ο έμπειρος γκαρντ είχε τρομερές εμφανίσεις και «έγραψε» ιστορία στο ΝΒΑ.

Έχει ο πρώτος γκαρντ μετά τον Μάικλ Τζόρνταν που ολοκληρώνει μία σειρά play-off με 15+ κλεψίνατα και 10+ μπλοκ, ενώ έγινε και ο μοναδικός γκαρντ στην ιστορία του «μαγικού κόσμου» που τελειώνει μία σειρά με 15+ κλεψίματα, 10+ μπλοκ και 10+ τρίποντα.