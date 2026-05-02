Μίσιτς για τις απαιτήσεις που υπάρχουν λόγω του συμβολαίου του: «Μέσα στο γήπεδο είμαστε όλοι ίσοι»

Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Euroleague, Βασίλιε Μίσιτς, ρωτήθηκε για τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν, λόγω του συμβολαίου του. «Μέσα στο γήπεδο είμαστε όλοι ίσοι», ανέφερε.

Ο «Βάσα» δεν έχει καταφέρει να... λάμψει στον βαθμό που περίμενε η Χάποελ, όταν τον έκανε το καλοκαίρι τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της διοργάνωσης. Ο Σέρβος πλέι μέικερ, λοιπόν, ρωτήθηκε από τον Τύπο στο Ισραήλ για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν το «βαρύ» συμβόλαιό του και απάντησε:

«Οι μισθοί φέρνουν προσδοκίες και αυτό εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες και το πόσο θέλουν να επενδύσουν. Μέσα στο γήπεδο είμαστε όλοι ίσοι και ο καθένας έχει την ευκαιρία να ανταγωνιστεί. Αυτό είναι το μόνο που μετράει».

Από εκεί και πέρα, ο Μίσιτς σχολίασε και τη σχέση του με τον Δημήτρη Ιτούδη, λέγοντας: «Όλα είναι καλά. Έχω δει πολλά στην καριέρα μου, τίποτα δεν με εκπλήσσει πια. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και θέλουμε και οι δύο να κερδίσουμε, που είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε έναν κοινό στόχο και κινούμαστε προς αυτόν».