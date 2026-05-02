Ιτούδης: «Υπάρχει διαφορά εμπειρίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης - Πρέπει να νικήσουμε, δεν θέλουμε να... σκουπιστούμε»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σχολίασε το 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να έχει μεγαλύτερη συνέπεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας προπονητής μετά το Game 2:

Για την εικόνα της ομάδας του: «Είδαμε δύο διαφορετικές ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί, ακολουθήσαμε το πλάνο και ξέραμε πώς να διαχειριστούμε την κατάσταση ακόμα κι όταν εκείνοι ήταν μπροστά. Δυστυχώς χάσαμε το μυαλό μας, υπήρξε πίεση στους δημιουργούς, στο τρίτο δεκάλεπτο “πέσαμε” και η δεύτερη πεντάδα της Ρεάλ πέτυχε 16 πόντους. Δίκαια κέρδισαν».

Για τη συνέχεια της σειράς: «Έχουμε αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε εδώ για να ανταγωνιζόμαστε και πρέπει να αυξήσουμε τα 20 λεπτά σε 40 λεπτά. Πρέπει να νικήσουμε, δεν θέλουμε να “σκουπιστούμε"».

Για το τι έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο: «Μας έβαλαν μεγάλη πίεση, έκλεισαν τις γραμμές πάσας, δημιούργησαν πολλές καλές προϋποθέσεις και ήξεραν πώς να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως δεν ήμασταν συνεπείς στο πλάνο. Είναι καλοί παίκτες, έχουν μεγάλη εμπειρία και εκμεταλλεύτηκαν αυτό, όπως και το πλεονέκτημα στο μέγεθος».

Για το πώς η Χάποελ θα νικήσει τη «βασίλισσα»: «Αν θέλεις να νικήσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα 20 λεπτά δεν είναι αρκετά. Η δεύτερη πεντάδα τους έπαιξε εξαιρετικά και μας πίεσε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτό το σημείο και να προσαρμοστούμε στη σκληράδα τους. Υπάρχει διαφορά εμπειρίας όταν η Ρεάλ έχει τόσους τίτλους και παίζει με τον κόσμο της. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία — δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο».