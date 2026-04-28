Οριστικά τέλος από την προεδρία του Ηρακλή ο Δίγκας: «Εξυγιάναμε την ΚΑΕ, βάλαμε γερά θεμέλια για το μέλλον»

Την αποχώρηση του από την προεδρία της ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα ο Τάσος Δίγκας, σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια της θητείας του επιτεύχθηκε η πλήρης οικονομική εξυγίανση του συλλόγου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βάσεις που δημιουργήθηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη του Γηραιού, ενώ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, με τον ρόλο του μεγαλομετόχου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα και ως συνέχεια αυτής της εξέλιξης το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4, 13:00) στο Ιβανώφειο, οι διοικούντες του Ηρακλή θα παραθέσουν συνέντευξη Τύπου για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ, τα οικονομικά πλάνα και τον αγωνιστικό σχεδιασμό με φόντο την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην επιστολή του ο Τάσος Δίγκας:

«Θεσσαλονίκη 28-4-2026

Δήλωση Αποχώρησης από την Προεδρία της ΚΑΕ Ηρακλής

Σήμερα υπέγραψα και τυπικά την απόφασή μου να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής. Μια απόφαση δύσκολη, γεμάτη σκέψεις και συναισθήματα, αλλά και περηφάνια, γιατί παραδίδω την εταιρία καθαρή, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, απαλλαγμένη από τα βάρη που τη στιγμάτιζαν για χρόνια.

Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο καταφέραμε να σηκώσουμε τον Ηρακλή εκεί που ανήκει, στην Α1, και να εξασφαλίσουμε την παραμονή του. Εξυγιάναμε την ΚΑΕ, ανακαινίσαμε το σπίτι μας και βάλαμε γερά θεμέλια για το μέλλον.

Για μένα, ο Ηρακλής δεν ήταν ποτέ απλώς μια θέση. Ήταν κομμάτι της ζωής μου. Έδωσα χρόνο, κόπο και σημαντικούς προσωπικούς πόρους, όχι από υποχρέωση, αλλά από αγάπη και πίστη στην ένδοξη ιστορία της ομάδας μας.

Αποχωρώ από την προεδρία, αλλά δεν φεύγω. Η αγάπη μου για τον Ηρακλή είναι και θα είναι πάντα εδώ. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στον Ηρακλή ως φίλαθλος, Μεγαλομέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι βρίσκονται στη διοίκηση της ομάδας εργάζονται με έναν κοινό σκοπό: να δούμε ξανά τον Ηρακλή εκεί που πραγματικά του αξίζει.

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Δίγκας».