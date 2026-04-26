Επέστρεψε στις νίκες η Αρμάνι: Κέρδισε εκτός έδρας την Βενέτσια

Πήρε τη νίκη η Αρμάνι Μιλάνο με 90-85 έναντι της Βενέτσια εκτός έδρας, επέστρεψε στα θετικά του αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και έμεινε μόνη στην τρίτη θέση, όπου «συγκατοικούσε» με την σημερινή αντίπαλό της.

Η Αρμάνι μπήκε στο παρκέ νωχελική και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 12-8, όμως αντέδρασε άμεσα και με ένα τρομερό επιμέρους 2-19, έκλεισε την περίοδο μπροστά στο σκορ με 14-27. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Πέπε Ποέτα αύξησε την διαφορά της στο +22 (20-42), την Βενέτσια να μειώνει στο τέλος του ημιχρόνου σε 39-52.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι αν και βρέθηκαν στο -23 (41-64), έκαναν μια αντεπίθεση διαρκείας, μείωσαν σταδιακά την απόσταση, και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο -4 (62-66). Στην τέταρτη περίοδο η Αρμάνι πήρε ξανά διψήφια διαφορά (65-76), και έφτασε στη νίκη με 85-90.

Λεάντρο Μπολμάρο (19π. 5ρ.) και Τζιαμπάολο Ρίτσι (15π. 8ρ.) πρωταγωνίστησαν για τους Μιλανέζους. Για την Βενέτσια, ξεχώρισαν οι Αρ. Τζέι Κόουλ (29π. 3ρ. 5ασ.) και Τζόρνταν Παρκς (16π. 6ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 39-52, 62-66, 85-90