Αποβλήθηκε και ξέσπασε ο Τζέιμς: «Κλέβετε πάλι... Βρώμικη δουλειά» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε από το ματς της Μονακό με την Βιλερμπάν με δύο τεχνικές ποινές και ξέσπασε με ανάρτησή του στο Χ.

Η Μονακό κοντράρεται με την Βιλερμπάν για το πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-in της Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές και έτσι αποβλήθηκε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο αστέρας της Μονακό ξέσπασε σε ανάρτησή του στο Χ γράφοντας: «Κλέβετε πάλι ε… Βρώμικη δουλειά».

Και στην συνέχεια απάντησε σε έναν χρήστη που του είπε πως είναι κρίμα που έχασε την ψυχραιμία του: «Έχασα την ψυχραιμία μου; Δεν είπα σχεδόν τίποτα. Το “αυτό είναι ένα soft φάουλ” δεν θα έπρεπε ποτέ να δικαιολογεί δεύτερη τεχνική».

Cheating again huh….. nasty work — Mike James (@TheNatural_05) April 19, 2026