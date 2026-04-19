Αποβλήθηκε και ξέσπασε ο Τζέιμς: «Κλέβετε πάλι... Βρώμικη δουλειά» (pic)

Η Μονακό κοντράρεται με την Βιλερμπάν για το πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-in της Euroleague.
Ο Μάικ Τζέιμς δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές και έτσι αποβλήθηκε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο αστέρας της Μονακό ξέσπασε σε ανάρτησή του στο Χ γράφοντας: «Κλέβετε πάλι ε… Βρώμικη δουλειά».
Και στην συνέχεια απάντησε σε έναν χρήστη που του είπε πως είναι κρίμα που έχασε την ψυχραιμία του: «Έχασα την ψυχραιμία μου; Δεν είπα σχεδόν τίποτα. Το “αυτό είναι ένα soft φάουλ” δεν θα έπρεπε ποτέ να δικαιολογεί δεύτερη τεχνική».
Lost my temper? I barely said anything. “That’s a soft ass foul” should never warrant a second technical— Mike James (@TheNatural_05) April 19, 2026