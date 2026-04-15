Ντράγκαν Σάκοτα: «Είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε ξανά στο Final Four, υπάρχει μεγάλη αγάπη με τον κόσμο της ΑΕΚ»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ με τη νέα παρουσία της στο Final Four του BCL.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Cosmote TV":

«Είμαστε στο Final Four. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά το πιστέψαμε. Είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε ξανά στο Final Four. Υπάρχει αγάπη μεταξύ μας με το κοινό.

Μας πόνεσε η ήττα στην Ισπανία, έπαιξαν καλά οι αντίπαλοί μας. Είχαμε κάποια δίκαια παράπονα. Αλλά αυτή τη φορά τα δώσαμε όλα, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

Είναι στιγμές που αν περνάς μπροστά με 1π. είναι θέμα να παίξεις καλή άμυνα. Αυτό είπαμε στους παίκτες και αυτό κάναμε. Εννοείται πως η Μπανταλόνα ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος για εμάς. Η τύχη μας έφερε στον δύσκολο δρόμο και τα καταφέραμε».