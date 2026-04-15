Στην Παρτιζάν ο Λοβέρν μετά από 12 χρόνια

Τη φανέλα της Παρτιζάν θα φορέσει ξανά ο Γάλλος σέντερ μετά από 12 χρόνια.

Ενίσχυση στην φροντ λάιντ για την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέφρι Λοβέρν.

Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ είχε αγωνιστεί στην Παρτιζάν τη διετία 2012-14, ακολούθησε η Χίμκι και μία σημαντική πορεία σε NBA πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για τη Φενέρμπαχτσε κι ακολούθως τις Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν, ενώ τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Κουβέιτ με την Kuwait SC.