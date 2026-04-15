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Στην Παρτιζάν ο Λοβέρν μετά από 12 χρόνια

Μπάσκετ
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Τη φανέλα της Παρτιζάν θα φορέσει ξανά ο Γάλλος σέντερ μετά από 12 χρόνια.

Ενίσχυση στην φροντ λάιντ για την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέφρι Λοβέρν.

Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ είχε αγωνιστεί στην Παρτιζάν τη διετία 2012-14, ακολούθησε η Χίμκι και μία σημαντική πορεία σε NBA πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για τη Φενέρμπαχτσε κι ακολούθως τις Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν, ενώ τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Κουβέιτ με την Kuwait SC. 

Στην Παρτιζάν ο Λοβέρν μετά από 12 χρόνια