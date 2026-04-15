Στην Παρτιζάν ο Λοβέρν μετά από 12 χρόνια

Ενίσχυση στην φροντ λάιντ για την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέφρι Λοβέρν.
Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ είχε αγωνιστεί στην Παρτιζάν τη διετία 2012-14, ακολούθησε η Χίμκι και μία σημαντική πορεία σε NBA πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για τη Φενέρμπαχτσε κι ακολούθως τις Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν, ενώ τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Κουβέιτ με την Kuwait SC.
Žofri Lovernj je ponovo u Partizanu!🖤🤍— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 15, 2026
Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.
Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991.… pic.twitter.com/s5LTllSlUX