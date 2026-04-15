Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό

Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών.

Την Τετάρτη (15/4) θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό. Το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα θα γίνει στις 20:30 και το ματς (όπως και όλα τα παιχνίδια της σειράς) θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ενόψει της αναμέτρησης, η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου δήλωσε: «Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φετινό πρωτάθλημα. Την Tέταρτη (σ.σ σήμερα) θα αγωνιστούμε για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Aθηναϊκό. Είχαμε πολύ καιρό να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι και είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμες για την πρώτη αυτή “μάχη”. Συνήθως τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες, στην καρδιά και στην θέληση. Είμαστε έτοιμες να τα δώσουμε όλα για την πρώτη νίκη».

Από την μεριά της, η Βασιλική Λούκα ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα με αρκετό προσωπικό ταλέντο και ποιότητα. Οι τελικοί είναι αγώνες που κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες. Εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό και να είμαστε συνεπείς στο αγωνιστικό μας πλάνο για 40 λεπτά».

20:30 Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός ΕΡΤ2 Σπορ