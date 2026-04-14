Άρης Betsson: Μέσα ο Αντετοκούνμπο για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα του Άρη και δήλωσε παρών για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ - Τα τελευταία νέα του Άρη Betsson πριν το μεγάλο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κιτρινόμαυροι:

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει αύριο (15/04, 18:00) εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ, σε εξ αναβολής αγώνα για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και δοκιμάζεται στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου, με τον οποίο «μάχεται» για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν όψει των πλέι οφ.

Η προετοιμασία του Άρη Betsson ολοκληρώθηκε σήμερα (14/04) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Ο προπονητής της ομάδας είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός του Βασίλη Καζαμία ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ του Άρη Betsson ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο, με τη χρήση βίντεο.

Αγγέλου: «Να κεφαλαιοποιήσουμε την καλή μας αγωνιστική περίοδο»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Παίζουμε έναν αγώνα με ιδιαίτερη σημασία και βαθμολογική και για λόγους γοήτρου. Εμείς προερχόμαστε από ένα πάρα πολύ καλό διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά για να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την καλή μας αγωνιστική περίοδο, πρέπει να τελειώσουμε με τον ίδιο δυναμικό τρόπο. Ξεκάθαρος στόχος μας είναι το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Αρχής γενομένης από το αυριανό ματς, θα προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε».