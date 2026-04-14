ΝτεΡόζαν για Ουέστμπρουκ: «Είναι αδερφός, αν μπλέξει σε καυγά με δέκα ελέφαντες θα παλέψω στο πλευρό του»

Ο ΝτεΜάΡ ΝτεΡόζαν στις δηλώσεις του στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου της σεζόν με τους Κινγκς αναφέρθηκε στην σχέση φιλίας που έχει με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Ρας είναι στενός φίλος, οικογένεια στην ουσία. Προερχόμαστε από το ίδιο μέρος, είχαμε την ίδια ανατροφή κι ένα όνειρο από παιδιά να εκπροσωπήσουμε τις ρίζες μας στο ανώτερο επίπεδο.

Δεν θα πιστεύαμε κανέναν αν μας έλεγε τότε πως θα φτάναμε σε αυτό το σημείο στην καριέρα μας, να έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Είναι από τα κορυφαία highlights στην καριέρα μου να μπορώ να παίζω στο πλευρό του φίλου μου, ενός εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Ξέρω από που προέρχεται, την οικογένειά του, τον έζησα να γίνεται πατέρας. Είναι απίθανο να κάθεσαι δίπλα σε κάποιον που ξέρεις ακριβώς από πού άρχισε και πόσα έχει καταφέρει. Τον θαυμάζω απεριόριστα.

Αν μπλέξει σε καυγά με δέκα ελέφαντες θα παλέψω στο πλευρό του. Είναι αδερφός».