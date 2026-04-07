Προπονητής στο Νορθ Καρολάινα ο Μάικ Μαλόουν

O Mάικλ Μαλόουν μετά τους Ντένβερ Νάγκετς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Νορθ Καρολάινα

Ο Μάικλ Μαλόουν βρήκε την επόμενη προπονητική του «στέγη», καθώς συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Νορθ Καρολάινα. Ο πρώην προπονητής των Νάγκετς θα αντικαταστήσει τον Χιούμπερτ Ντέιβις, που απολύθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στο πρώτο γύρο της March Madness.

Ο 54χρονος τεχνικός ήταν αυτός που είχε οδηγήσει την ομάδα του Ντένβερ στο μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία του, ενώ εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στο ΝΒΑ για 12 χρόνια, από το 2001 έως το 2013.

Στην συνέχεια έκανε το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής στον πάγκο των Κινγκς και στην συνέχεια ανέλαβε προπονητής των Νάγκετς τη σεζόν 2015/16.