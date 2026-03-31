Η «διαλυμένη» Βίρτους δεν μπόρεσε να βάλει φρένο στην πυραυλοκίνητη Παρί: η γαλλική ομάδα έκανε περίπατο στην Ιταλία, κέρδισε με 82-103 εκτελώντας με φοβερά ποσοστά από τα 6.75μ. (19/45τρ.)

Η Παρί πέρασε με... Παριζιάνικο αέρα από την Ιταλία. Η ομάδα του 27χρονου Τζούλιους Τόμας όταν βρήκε ρυθμό «σκότωσε» την «διαλυμένη» Βίρτους επικρατώντας με 103-82 στο παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Η Γαλλική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 13-21 πιάνοντας την Βίρτους στην 16η θέση με το ίδιο ρεκόρ.

Ο Ναντίρ Ιφί συνέχισε τις διψήφιες εμφανίσεις αυτή την σεζόν, με τον πυραυλοκίνητο Γάλλο γκαρντ να μετρά 20 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στους 14π. σταμάτησαν οι Ρόμπινσον (2/8τρ. 6ασ.), Ουατάρα (4/5τρ.) και Ερέρα (4/5τρ.).

Από την άλλη πλευρά για την Βίρτους που αγωνίστηκε με τον υπηρεσιακό Γιακόβλεβιτς στον πάγκο ο Μόργκαν μέτρησε 16 πόντους με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Ντιούφ να σταματά επίσης στους 16 πόντους. Διψήφις και ο Βιλντόζα (12π. 6ασ.)

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Παρί και πήρε προβάδισμα με όπλο της το τρίποντο

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να δίνουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και την Παρί να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα δια χειρός Ιφί (7-10 στο 4’). Η Βίρτους έσφιξε την άμυνα της και με επιμέρους 8-3 πήρε τα ηνία του ματς με τρίποντο του Σμάιλαγκιτς (15-13 στο 8’), την ώρα που ο Μόργκαν έδωσε αέρα 4π. στην ιταλική ομάδα (20-16 στο 9’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους γηπεδούχους στο +1 (20-19) με τον Χομς να μειώνει με τρίποντο στο φινάλε.

Ο Σμάιλαγκιτς βρισκόταν σε φοβερό βράδυ (8π.) με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκοράρισμα (25-24 στο 12’). Ο Τζούλιους Τόμας έπαιρνε σκορ από όλους τους παίκτες του έχοντας ρυθμό στην επίθεση, με τον Ίφι να βρίσκει σκορ από μακριά (2/4τρ.) για το +6 (34-40 στο 16’) της γαλλικής ομάδας. Η Παρί είχε επιβάλει τον ρυθμό της στο ματς, Ρόμπινσον και Ίφι εκτελούσαν από τα 6.75μ. (+7, 41-48 στο 18’) με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν το ματς. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την γαλλική ομάδα στο +6 (47-53), με τους παίκτες του Ταμπελίνι να σουτάρουν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (11/22τρ.).

Η Παρί πάτησε το γκάζι, εκτόξευσε την διαφορά και έφυγε με άνετο διπλό από την έδρα της Βίρτους

Με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου η Βίρτους μείωσε σε απόσταση ενός σουτ την διαφορά (-3, 51-54), με τον Έντουαρντς να ισοφαρίζει σε 54-54 στο 22’. Η Παρί είχε χάσει τον ρυθμό της επιθετικά, με την ιταλική ομάδα να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι (58-58 στο 24’). Ο Ερέρα ξεκόλλησε την ομάδα του με τρίποντο (58-61), οι παίκτες του Τόμας έσφιξαν την άμυνα τους ανεβάζοντας την διαφορά στο +8 (60-68 στο 27’). Ο Σαρβίν με φοβερό φόλοου κάρφωμα έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της Παρί (60-70 στο 28’), με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το τρίτο δεκάλεπτο στο +13 (63-76) έχοντας βάλει τις βάσεις για το διπλό.

H Παρί διατηρούσε το προβάδισμα της στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου , με τον Ρόντεν να εκτοξεύει την διαφορά στο +15 (66-81). Η Βίρτους μετρούσε μόλις 3π. σε 3' οι παίκτες του Τόμας έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ στέλνοντας την διαφορά πάνω από τους 20π. (+22, 66-88 στο 34'). Η αστοχία και τα λάθη των Ιταλών συνεχίστηκαν, η Παρί δεν άφησε το πόδι από το γκάζι διατηρώντας την διαφορά της σε υψηλά επίπεδα (+23, 72-95 στο 37'). Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Παρί να περνάει... αέρα από την Ιταλία με 82-103.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-53, 63-76, 82-103.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης