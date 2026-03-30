Επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ και αποβολές στο ντέρμπι (vid)

Ντόρσεϊ και Ναν είχαν θερμό επεισόδιο στο αδιάφορο ντέρμπι του Telekom Center, με τους δυο παίκτες των «αιωνίων» να αποβάλλονται από τους διαιτητές.

Ντόρσεϊ και Ναν έβαλαν «φωτιά« στο αδιάφορο ντέρμπι του Telekom Center. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε επιθετικό φάουλ στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και στην συνέχεια ήρθε κεφάλι με κεφάλι με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έσπευσε να ζητήσει τον λόγο.

Στον «καυγά» τον δυο μπλέχτηκε και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος στην συνέχεια χρεώθηκε με... αντιθλητικό φάουλ από τους διαιτητές, με τον Γάλλο να σκίζει την φανέλα του παίκτη των «ερυθρολεύκων»

Οι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα, με τους Ντόρσεϊ και Ναν να αποβάλλονται από τους διαιτητές της αναμέτρησης.