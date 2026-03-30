ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Ισχύει η δέσμευση για έκπτωση 10% αν δεν πάει η ομάδα F4, αλλά… «η ομάδα θα πάει»!

Από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθάριζαν ότι δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τη δέσμευση Γιαννακόπουλου για την έκπτωση 10% στα διαρκείας. Μόνο που η πίστη για πρόκριση είναι ακράδαντη και στη διοίκηση τη θεωρούν δεδομένη!

Τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor για τη νέα σεζόν είναι διαθέσιμα από σήμερα στους φετινούς κατόχους και οι «πράσινοι» έδωσαν μια απαραίτητη διευκρίνηση σχετικά με τη δέσμευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την έκπτωση 10%, εάν η ομάδα δεν πάει στο Final 4.

Συγκεκριμένα τόνισαν ότι η δέσμευση ισχύει, ωστόσο υπάρχει ακράδαντη πίστη για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final 4 της Αθήνας.

«Η πίστη όλων μας στις δυνατότητες της ομάδας και στην πρόκρισή της στο Final 4 της Ευρωλίγκας είναι δεδομένη και ακράδαντη. Ωστόσο, στο απευκταίο σενάριο που δεν συμβεί αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα φροντίσει η υπόσχεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποδοθεί στους υφιστάμενους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που θα ανανεώσουν τη θέση τους για τη νέα σεζόν, με τον ακριβή τρόπο να γνωστοποιείται σε περίπτωση που χρειαστεί», τόνισαν στην ΚΑΕ.

