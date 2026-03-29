Η Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσε την εμφάνισή της και στις δύο πλευρές του παρκέ και πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στον Πανιώνιο με 85-72, αλλά και την διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Πανιώνιο στο «Γιάννης Μπουρούσης» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν ισορροπημένο, όμως στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν μία σημαντική νίκη με 85-72. Την ίδια ώρα, πήραν και την διαφορά, αφού το πρώτο ματς είχε λήξει 107-105 υπέρ του Πανιωνίου. Πλέον, η Καρδίτσα βρίσκεται στο 6-15, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 5-16.

Για την Καρδίτσα κορυφαίος ήταν ο Εστράντα με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 15:50, ενώ για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Ουότσον με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 28:04.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες, πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια

Οι Μπράντον και Ντέιμιεν Τζέφερσον και Καμπερίδης έφεραν την Καρδίτσα στο +7 (9-2), με τον Τέιλορ να μειώνει με τρίποντο σε 9-5 για τον Πανιώνιο. Με ένα σερί 5-0 από τους Κρούζερ και Τέιλορ η διαφορά έπεσε στο καλάθι (12-10) και τελικά με τους Κρούζερ και Ουότσον οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν με 14-16. Ο Εστράντα βρήκε δύο καλάθια στο τέλος για την Καρδίτσα, αλλά με το τρίποντο του Τσαλμπούρη ο Πανιώνιος μπήκε στην δεύτερη περίοδο μπροστά με 18-19.

Ο Μάντσεν ισοφάρισε δύο φορές για τους γηπεδούχους (19-19, 21-21) και με τους Χόρκλερ και Εστράντα η Καρδίτσα βρέθηκε στο +4 (28-24). Η βολή του Δίπλαρου και το τρίποντο του Εστράντα ανέβασαν την διαφορά στους 8 (32-24), όμως ο Πανιώνιος βρήκε λύσεις στα τελευταία λεπτά, πέρασε μπροστά με τον Ουότσον (37-40) και τελικά ο Δίπλαρος έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια, αφού ευστόχησε σε τρίποντο στα 5” για το 40-40.

Ανέβασε την απόδοσή της η Καρδίτσα και πήρε την σημαντική νίκη

Μετά το καλάθι του Ουότσον (40-42), η Καρδίτσα με τους Εστράντα και Άπσον έκανε ένα σερί 8-0 και προηγήθηκε με 48-42. Οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με τους Κρούζερ και Λέμον (48-48), όμως δεν μπόρεσαν να προηγηθούν. Ο Άπσον έκανε το 50-48 και ο Μπράντον Τζέφερσον με 6 προσωπικούς πόντους έφερε τους γηπεδούχους ξανά στο +8 (56-48). Μάλιστα, αυτή η διαφορά διατηρήθηκε και μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τους Τέιλορ και Μπράντον Τζέφερσον να διαμορφώνουν το 58-50.

Η Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στην τελευταία περίοδο και κατάφερε με το τρίποντο του Ντέιμιεν Τζέφερσον και το λέι-απ του Μάντσεν να βρεθεί στο +13 (63-50). Ο Πανιώνιος συνέχισε να μην βρίσκει λύσεις επιθετικά, και ο Δίπλαρος ανέβασε την διαφορά στους 15 (65-50). Ο Λιούις πέτυχε το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων στην τελευταία περίοδο, αλλά ο Μπράντον Τζέφερσον «απάντησε» με ακόμα ένα τρίποντο για το 68-52. Στην συνέχεια ευστόχησε από τα 6,75μ. και ο Χόρκλερ (71-52), με τους Τσαλμπούρη, Λιούις και Νικολαΐδη να μειώνουν σε 71-58 με ένα σερί 6-0. Ο Λιούις «απάντησε» στο έμμεσο τρίποντο του Ντέιμιεν Τζέφερσον (74-61), αλλά ο Νικολαΐδης δέχθηκε τεχνική ποινή και ο Μπράντον Τζέφερσον ευστόχησε στην βολή για το 75-61. Με την βολή του Νικολαΐδι και τους Ουότσον-Λιούις ο Πανιώνιος κατάφερε να ρίξει σε μονοψήφιο νούμερο την διαφορά (75-66), όμως το καλάθι του Ντέιμιεν Τζέφερσον και το τρίποντο του Δίπλαρου 2:00 πριν τη λήξη έδωσαν ξανά διψήφιο προβάδισμα στην Καρδίτσα (80-68). Οι γηπεδούχοι κράτησαν εύκολα την διαφορά και τελικά πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη με 85-72.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-40, 58-50, 85-72

Τα στατιστικά του αγώνα.