Γαστρεντερίτιδα ο Χουάντσο - Εκτός οι Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ, με μια... έκπληξη η προπόνηση

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ενώ εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Με Νεοκλή Αβδάλα η σημερινή προπόνηση.

Τα απρόοπτα δεν έχουν τελειωμό στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μόλις για μια αναμέτρηση αγωνίστηκε πλήρης. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, με τον Ισπανό άσο να φεύγει από την χθεσινή αναμέτρηση με την Μονακό, με πόνους στο στομάχι, πηγαίνοντας στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Παράλληλα εκτός της σημερινής προπόνησης έμειναν οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ το σημερινό πρόγραμμα, είχε και έναν... καλεσμένο έκπληξη.

Ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος επέστρεψε από τις ΗΠΑ και ανήκει στους «πράσινους» συμμετείχε κανονικά στο σημερινό πρόγραμμα του Εργκίν Αταμάν.