Μάρτυρας στην υπόθεση με την σύλληψη του Βιλντόζα: «Το ασθενοφόρο μπλόκαρε το αμάξι του παίκτη πάνω σε διάβαση πεζών»

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης στο επεισόδιο του Λούκα Βιλντόζα με το ασθενοφόρο στην Ιταλία σημειώνει πως οι τραυματιοφορείς μπλοκαράν το αμάξι του Αργεντινού πάνω σε μια διάβαση πεζών

Στις 15 Οκτωμβρίου ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγος του είχαν ένα επεισόδιο με τραυματιοφορείς στην Ιταλία. Συγκεκριμένα το ζευγάρι επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια ασθενοφόρου με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε αστυνομικό τμήμα της Μπολόνια και να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Ωστόσο σύμφωνα με ιταλικά μέσα ένας μάρτυρας έρχεται να δώσει νέα πινελιά στην υπόθεση, σημειώνοντας πως το ασθενοφόρο μπλόκαρε το αμάξι του ζευγαριού πάνω σε μια διάβαση πεζών και έπειτα τους απείλησαν ότι θα έβαζαν τον Βιλντόζα σε «μπελάδες».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του μάρτυρα: «Εκείνο το βράδυ, αφού το ασθενοφόρο μπλόκαρε το αυτοκίνητο του Βιλντόζα βγήκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, όλοι ντυμένοι στα κόκκινα οι οποίοι ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να τραβήξουν έναν άνδρα που καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο -κρατούμενος από το τιμόνι- έξω από το όχημα, χρησιμοποιώντας σπρωξιές και χαστούκια. Μόνο τότε «η γυναίκα επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο για να παρέμβει.

Σε εκείνο το σημείο, όταν και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου είχαν βγει, οι τέσσερις διασώστες άρχισαν να φωνάζουν ότι θα καλούσαν την αστυνομία και ότι θα τον έβαζαν «σε μπελάδες», εκτός από ένα καταιγισμό προσβολών και απειλών. Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ένα αυτοκίνητο των Καραμπινιέρων, ακολουθούμενο από δύο περιπολικά.