Στα… άκρα η σχέση του Ντόντσιτς με την αρραβωνιαστικιά του: Το επεισόδιο στο νοσοκομείο και τα δικαστήρια

Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις στο παρκέ, εκτός αυτού όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Σλοβένο σταρ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και η Αναμαρία Γκολτές δύο μέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της είχαν ένα έντονο επεισόδιο στο νοσοκομείο. Η «Daily Mail» αναφέρει πως ο αστέρας των Λέικερς ζήτησε από την κόρη τους να επιστρέψει μαζί του στην Αμερική και αυτό οδήγησε στην διαμάχη του ζευγαριού.

Όπως υπογραμμίζεται, κλήθηκε η αστυνομία, η οποία όμως διαπίστωσε πως δεν έγινε κάτι παράνομο και επιβεβαίωσε πως ο «Luka Magic» έφυγε ειρηνικά από το σημείο, χωρίς να ξεφεύγει η κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η Γκολτές έκανε αίτηση για διατροφή στην Καλιφόρνια, παρά το γεγονός πως μένει στην Σλοβενία. Έτσι, προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα μεγαλύτερο ποσό, σύμφωνα με το «TMZ Sports».

Από την πλευρά του, ο Ντόντσιτς έχει ζητήσει να απορριφθεί το αίτημα, καθώς κανείς τους δεν μένει στην Καλοφόρνια και ότι πρέπει το θέμα να λυθεί στην Σλοβενία, εκεί που ήδη έχει καταθέσει τα σχετικά έγγραφα.