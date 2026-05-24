«Έτοιμος να κλείσει τον Μοντέρο ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται «μια ανάσα» από την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, δίνοντας ένα buy out ύψους 500χιλ. ευρώ στη Βαλένθια.

Σύμφωνα με το "BasketNews", οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον Ζαν Μοντέρο, μετά την τρομερή σεζόν που έκανε στη Βαλένθια.

Η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA είχε τονίσει πρώτη πως η αγορά... βούιζε και έκανε λόγο για προχωρημένες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και όλα δείχνουν πως το deal δεν απέχει πολύ.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει λοιπόν πως οι επαφές είναι στο τελικό στάδιο και ότι ο Δομινικανός ετοιμάζεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.