Πόλεμος Ολυμπιακού - Ουόκαπ: Ο Τεξανός δεν αναγνωρίζει ζημιές στο αμάξι ύψους 9.000€ που του χρέωσε η ΚΑΕ!

Από διαρροή του Ολυμπιακού ο Ουόκαπ εμφανίζεται στην προσφυγή του να διαμαρτύρεται για το κόστος 9.000€ που του χρεώθηκε σε… αυτοκίνητο που του είχε μισθώνει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Απίθανο κι όμως αληθινό, αφού όπως διέρρευσε από τους «ερυθρόλευκους» ο Τεξανός άσος στην προσφυγή του έχει συμπεριλάβει κόστος ύψους 9.000 ευρώ, που του επιβλήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για ζημιές στο αμάξι που του είχε παραχωρηθεί.

Πέρα από το αίτημα του Ουόκαπ να μείνει ελεύθερος, ώστε να μπορέσει να μετακομίσει στην Ντουμπάι BC, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν καταγγελία, διαφωνεί και για το ποσό της ζημιάς.

Κάθε χρόνο στους παίκτες του Ολυμπιακού παραχωρείται ένα όχημα, το οποίο επιστρέφεται στο φινάλε της και γίνεται η αυτοψία στο αυτοκίνητο.

Σε αυτή βεβαιώθηκε πως ο Ουόκαπ είχε προκαλέσει ζημιές ύψους 9.000 ευρώ, τις οποίες του χρέωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και δέχθηκε ο Τεξανός άσος να κρατηθούν από τον μισθό του, αλλά μετά από δύο μήνες αρνείται να αναγνωρίσει.