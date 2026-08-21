Μήτρου-Λονγκ: «6.000 διαρκείας ο κόσμος του ΠΑΟΚ – Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε»

Με μεγάλο ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο μπαίνει στη νέα σεζόν ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρώτες του ημέρες στον ΠΑΟΚ, στις απαιτήσεις του Αντρέα Τρινκιέρι και στην εντυπωσιακή ανταπόκριση των «ασπρόμαυρων» φιλάθλων.

Ο διεθνής γκαρντ αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα του Δικεφάλου και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για όσα ακολουθούν, υπογραμμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή ο Τρινκιέρι έχει δείξει στους παίκτες του τι ακριβώς ζητά από αυτούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυναμική που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να έχει ήδη προμηθευτεί 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Ένας αριθμός που, όπως τόνισε, αυξάνει την ευθύνη αλλά και το κίνητρο των παικτών για να ανταποδώσουν αυτή τη στήριξη μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, ο Μήτρου-Λονγκ ξεκαθάρισε πως βάζει το σύνολο πάνω από τον προσωπικό του ρόλο, έχοντας ως βασικό στόχο τις νίκες και την επιτυχία της ομάδας. Τέλος, μίλησε και για την ιδιαίτερη συνθήκη να βρίσκεται στην ίδια πόλη με τον αδερφό του και να αγωνίζονται σε αντίπαλες ομάδες, χαρακτηρίζοντάς την ένα παιδικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, έχω μεγάλο κίνητρο. Από την πρώτη μέρα ο κόουτς έθεσε τον τόνο και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Εμείς πρέπει να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που οι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει 6 χιλιάδες διαρκείας για να δουν την ομάδα και αυτό μας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο.

Δεν μετράει τόσο πολύ ο ρόλος που θα έχω στην ομάδα όσο το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Γι' αυτό το λόγο ήρθα, να συμμετέχω σε ένα γκρουπ ταλαντούχων παικτών. Θέλουμε να φέρουμε πολλές νίκες και αυτό είναι που μετράει. Η πόλη είναι φανταστική, η ομάδα εντυπωσιακή, ο κόσμος είναι παθιασμένος και αυτό μας κάνει να θέλουμε να φέρουμε νίκες.

Είναι ένα από τα πράγματα που είμαι ευγνώμων. Συνηθίζαμε να συζητάμε για τέτοια θέματα όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα μας έλεγε για τέτοια πράγματα, την πιθανότητα να ζούμε στην ίδια πόλη και να παίζουμε σε αντίπαλες ομάδες. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».

