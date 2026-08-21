Ταϊρί: «Να δουλέψουμε σκληρά και να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

Αισιόδοξος για τον νέο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις που έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει για ακόμη μία σεζόν στα «ασπρόμαυρα» και αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν ήδη καλά την ομάδα, σε ένα καλοκαίρι κατά το οποίο το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό.

Ο Ταϊρί εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το υλικό που έχει δημιουργηθεί, κάνοντας λόγο για ένα ταλαντούχο σύνολο με σημαντικές προσθήκες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το μεγάλο ζητούμενο στην προετοιμασία είναι να «χτιστεί» η απαραίτητη χημεία μεταξύ παλιών και νέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Αντρέα Τρινκιέρι, τονίζοντας πως ο Ιταλός τεχνικός έχει ανεβάσει από την πρώτη στιγμή τον πήχη, θέτοντας καθημερινά νέες προκλήσεις στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν που έρχεται. Έχουμε ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ, νέα και σημαντικά κομμάτια, νέο σταφ. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην ομάδα και αυτό που είναι στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε κάθε μέρα για να φτιάξουμε τη σωστή χημεία και να φέρουμε νίκες, ώστε να δώσουμε χαρά στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει για μένα είναι η καθημερινή πρόκληση που βάζει ο κόουτς και τα υψηλά στάνταρ που έχει, ώστε να ανταποκριθούμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

